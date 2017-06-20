Adliye çalışanları iftarda buluştu

Antalya Adliyesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Müftüsü Osman Artan ve çok sayıda hakim-savcı ve personel katıldı. İftar yemeği öncesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bütün masaları gezerek herkesi tek tek selamladı. Antalya İl Müftüsü Osman Artan iftar yemeğinden sonra yemek duasını gerçekleştirdi.

“Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum”

Ramazan ayında adliye çalışanları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, "Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi anlamında sizlerle arkadaşlarımızla birlikte olmak aynı zamanda onların aileleriyle de bir araya gelmek istedik. Bugün iftar sofralarına baktığımızda dileğimizin birlik ve beraberliğimizin pekiştiğini görüyorum" dedi.

Antalya adliyesinin ilk kez bir iftar programında bir araya geldiğini ve bu birlikteliğin daim olması temennisinde bulunan Solmaz, adliye çalışanları ile sadece iftar programında değil başka programlarında da bir araya gelmeyi planladıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı. Konuşmalardan sonra Antalya adliyesinde emekli olan hakim-savcı ve personeline teşekkür plaketi verildi.