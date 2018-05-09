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09 Mayıs 2018 10:37

Adliye önünde bekleyen şüpheli araçtan 2 adet tabanca çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesi’nde bir turizmcinin silahla yaralanması olayının şüphelileri tutuklanırken, adliye karşısında bekleyen otomobilde yapılan operasyonda 2 adet tabanca ele geçirildi.

Adliye önünde bekleyen şüpheli araçtan 2 adet tabanca çıktı

09 Mayıs 2018 10:37


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü 23 yaşındaki A.G. Kemer İlçesi Merkez Mahallesi 117 Sokak’ta Ahmet Sarıgöz’ü tabancayla yaralayıp kaçtı. AG. polis tarafından kısa sürede olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis daha sonra olayın azmettiricisi olarak turizmci Y.K.’yi (36) gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. ve Y.K. Kemer Adliyesi’ne sevkedildi.


2 kişi tutuklandı


Savcılıkta ifade veren A.G.’in, yaraladığı Ahmet Sarıgöz’le aralarında kişisel problem olduğunu ileri sürdüğü, Y.K.’nin de olayla ilgisinin olmadığını iddia ettiği öğrenilirken Nöbetçi mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.


Şüpheli otomobilden 2 tabanca çıktı


Şüpheliler savcılıkta ifade verirken polis, adliyenin karşısında park halinde bulunan ve çevresinde bazı şüpheli yakınlarının bulunduğu iddia edilen otomobile operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada arka koltuğunun altında 2 adet tabanca ele geçirildi. Çağrılan Olay Yeri İnceleme ekibi otomobilde parmak izi tespiti yaptıktan sonra araçta ince arama başlatıldı. Polis, otomobili kullandığı iddiasıyla orada bulunan Z.A.’yı gözaltına alarak savcılığa sevk etti. Nöbetçi Mahkeme şüpheliyi Adli Kontrol şartıyla serbest bıraktı.




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