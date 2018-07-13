Adliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtıldı

Adliyesi bahçesinde gerçekleştirilen lokma dağıtımına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Başsavcı vekili Mehmet Karakaya, Antalya Adliyesi Komisyon Başkanı Orhan Özdemir, İl Müftüsü Osman Artan ile adliye personeli katıldı. Programda konuşan Solmaz, 15 Temmuz’un Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirterek, " 15 Temmuz, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlığının, birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarihtir. 15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz, vatana ve millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiş, cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla destansı bir tarih yazmıştır”ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Osman Artan 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler için dua okudu. Ardından lokma dağıtımı gerçekleştirildi.