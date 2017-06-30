Adrasan merkez imar parsellerinin uygulaması iptal edildi

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Adrasan Belediyesi tarafından 2008 yılında, Adrasan Mahallesi merkez kısmında yapılan 18 uygulamasına Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce iptal kararının verilmesiyle Kumluca Belediyesi tarafından temyiz işlemlerinin başlatıldığını ve temyiz süreci tamamlanıncaya kadar Adrasan merkez kısmında imar işlemlerinin durdurulduğunu söyledi.

Çetinkaya şunları kaydetti:

“Adrasan Mahallesi merkez kısmında 18. Uygulaması Adrasan Belediyesi tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Bir kısım parsel maliklerinin 2006 yılında yapılan uygulamanın iptali için Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce açmış oldukları dava sonucunda, 25.05.2016 tarihinde uygulamanın iptaline karar verilmiştir. İmar planında yapılan tadilat sebebiyle Adrasan Belediyesi tarafından 2008 yılında 18 uygulaması yeniden yapılmıştır. 2008 yılında yapılan uygulamanın iptali için bir kısım parsel maliklerince, Antalya 3. İdare Mahkemesine kayıtlı olarak açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, 2008 yılında yapılan imar uygulamasının da iptaline karar verilmiştir. Adrasan mahallesi merkez de yaklaşık 750 bin metrekare alanı kapsayan kısımda yapılan imar uygulamasının mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine belediyemizce temyiz işlemleri başlatılmıştır. Dolayısıyla temyiz süreci tamamlanıncaya kadar Adrasan mahallesi merkez imar parselleri için imar çapı, ruhsat ve iskan işlemleri belediyemizce durdurulmuştur. Ruhsatlı inşaatlarda mülkiyet problemi yaşanmaması için seviye tespit çalışmaları yapılacaktır. Adrasan sınırlarında 18 uygulanmış imar parseli kalmamıştır. Belediyemizce Üçbük mevkiini kapsayan 18 uygulaması başlatılmış olup uygulamanın tamamlanması ile ilk parselasyon işlemi Üçbük bölgesinde oluşacaktır” dedi.