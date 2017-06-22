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22 Haziran 2017 11:55

Adrasan’a Bayram Müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1.

Adrasan’a Bayram Müjdesi

22 Haziran 2017 11:55

etap imar planı yapılan Kumluca Adrasan sahil kısmında 18 imar uygulamasına başlanıldı.


etap imar planı yapılan Adrasan sahil kısmında 18 imar uygulamasına başlanıldı. Kumluca Belediyesi sınırlarında bulunan Adrasan Mahallesi sahilindeki 410 dekar alanda 1. etap 18 imar uygulaması için sözleşme düzenlendi.


Adrasan Mahallesi Üçbük mevkiinde bulunan 410 dekar alan için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1. etap imar planını onaylamasının ardından Kumluca Belediyesi ve yüklenici firma arasında imzalar atıldı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, uygulama yapılacak yer içerisinde turizm alanı, rekreatif alan ve günübirlik alanların bulunduğunu söyledi. 410 dekarı kapsayan alanın 18 imar uygulaması yapım işi için Harita Mühendisi Ayşe Çağatay ile sözleşme imzaladıklarını belirten Çetinkaya, çalışmanın 6 ay içerisinde tamamlanacağını kaydetti.




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