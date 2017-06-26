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26 Haziran 2017 15:57

Adrasan’da bayram hareketliliği

Kumluca ilçesinin turizm mahallesi Adrasan’da Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşanıyor.

Adrasan’da bayram hareketliliği

26 Haziran 2017 15:57


Kumluca’nı turizme açılan penceresi olarak bilinen turizm merkezlerinden Adrasan’a bayram nedeniyle yerli ve yabancı turistler akın etmeye başladı. Ramazan Bayramı ile okulları tatil oluşundan dolayı mahallenin nüfusunun 4’e katlandığını söyleyen Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, bu durumun bölge esnafını da olumlu yönde etkilediğini kaydetti.


Aksoy, “Adrasanlı vatandaşlarımız tarım ve turizmi bir arada yapmaktadırlar. Turizmle iştigal eden işletme sahiplerimizin bu yıl yüzü gülüyor. Okulların kapanması ve Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte Adrasan’ımızda bayram nedeniyle hareketli günler yaşanmaktadır. Bayram tatili nedeniyle Adrasan’ın Nüfusu 4’e katladı. Sahillerimiz cıvıl cıvıl oldu. Günübirlik tekne turlarımız her gün tarihi ve turistik yerleri gezdiriyorlar. Şu anda tahmin ediyorum. Ekim ayına kadar turizm hareketliği çok olur. Turizm işletme sahiplerinin yüzü daha da fazla güler” dedi.




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