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16 Mayıs 2018 14:31

Adrasan’da Turizm Güvenliği Toplantısı yapıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan’da, yaz sezonunda yaşanan yoğunluk dolayısıyla İlçe Güvenlik Komisyonu tarafından turizm işletmecilerine alınacak güvenlik tedbirler konusunda bilgi verildi.

Adrasan’da Turizm Güvenliği Toplantısı yapıldı

16 Mayıs 2018 14:31


Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun başkanlığında düzenlenen toplantıya Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, otel ve tekne işletmecileriyle turizm sektöründe hizmet veren diğer işletmeciler katıldı.


Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, yaz sezonunun başlamasıyla tatilcilerin gelmeye başladığı Adrasan tatil merkezinde yoğunluk nedeniyle meydana gelebilecek faktörleri masaya yatırmak için toplandıklarını söyledi. Bu bölgelerde sergi açan pazarcı esnafların bölgelere giriş çıkış günlerinin düzenlenmesine, sahil bandında araçların yol kenarına park edilmesiyle yaşanan trafik sorununa ve tekne işletmecilerinin tek bir noktadan müşteri alması gerektiğine değinen Uzun, "Daha rahat bir yaz sezonu geçirmek için İlçe Güvenlik Komisyonumuzca alınacak tedbirlere ve uygulanacak kurallara uyulması hususuna riayet gösterelim" dedi.


Toplantıda, Turizm sektöründe faaliyet gösteren firma ve şahıslarda kurum ve kuruluşlardan gerçekleştirilmesini istedikleri şikayet ve talepleri iletti.




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