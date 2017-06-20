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20 Haziran 2017 11:19

ADSM’de Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı göreve başladı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (ADSM) Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Samet İnal, görevine başladı.

ADSM’de Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı göreve başladı

20 Haziran 2017 11:19


Antalya ADSM’de Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Samet İnal, hasta kabulüne başladı. Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Tijen Arıbaş, “Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunumu noktasında her zaman kendisini yenileme ve geliştirme gayreti içinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Merkezimize, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı sayısı 4’e yükselmiştir” dedi.


Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dr. Samet İnal ise, ‘‘Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin fiziki şartları ve çalışma ortamı biz sağlık çalışanlarının memnuniyeti açısından çok güzel. Yeni görev yerimde hastaların sağlığı için elimden geldiğince en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışacağım’’ dedi.




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