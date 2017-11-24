AEDAŞ, afet bölgesine 220 personel ile müdahale etti

Ş. (AEDAŞ), 220 personel ile müdahale etti.

13 Kasım’da Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde meydana gelen fırtına ve hortumun elektrik hatlarında da tahribata yol açtı. Afetin ilk dakikalarından itibaren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu başkanlığında kriz masası kurulurken, kriz eylem planı devreye alındı.

Afetin yaşandığı andan itibaren hasar çalışmalarında kullanılmak üzere 5 tır, 2 kamyon ve 2 transit araç dolusu malzeme bölgeye sevk edildi. Ardından da takviye ekiplerin desteğiyle koordineli olarak malzemeler bölgeye ulaştı. Çevre il ve ilçelerden gelen destek personel ile birlikte toplam 220 saha görevlisi arızaların çözülmesi için sahada büyük mücadele verdi. 16 Kasım günü itibarıyla da bölgede enerjisiz hiçbir abone kalmadı.

Tespitlere göre afetten etkilenen 15 Mahallede 58 Orta Gerilim ve 214 Alçak Gerilim Hattı hasar gördü. Afetin ilk anlarında Demre, Kaş, Finike ve Kumluca’da 245 trafo bölgesinde hasar oluşurken, ilk 24 saatte 233 adedine enerji verildi. Sonraki 24 saatte ise kalan 12 trafonun enerjisi verilirken 16 Kasım Perşembe günü itibarı ile çağrı merkezine ulaşan tüm arıza ihbarları giderilerek normal çalışma koşullarına geçildi.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, iki gün boyunca tüm izinlerin iptal edildiğini ve ekiplerinin yoğun bir özveri ile çalıştıklarını dile getirerek, “Bölgede görevli dağıtım şirketi olarak vatandaşlarımızı elektriksiz bırakmamak için büyük gayret gösterdik. Ekiplerimiz sert doğa koşullarına karşı yoğun mücadele verdi. Hepsine tek tek teşekkür ederken, afetten zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.