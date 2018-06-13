AEDAŞ, muhtarlarla iftarda buluştu

Ş. (AEDAŞ), Antalya’daki 3 bölge müdürlüğünde, muhtarları iftar yemeğinde ağırladı.

Antalya, Isparta ve Burdur illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu. İftarda AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Bu ilkeler doğrultusunda elektriğin modern yaşamda insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu bilinciyle yol alırken siz değerli muhtarların görüş, öneri ve talepleri bizler için çok değerli. Biliyoruz ki sizler bölgenizdeki vatandaşın gözü, kulağı, sesisiniz. Sizin de bizim de en büyük hedefimiz vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek. Bu nedenle siz muhtarlarımızdan gelen bilgi ve talepler yatırım kararlarımızı, önceliklerimizi etkiliyor” dedi.