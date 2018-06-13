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13 Haziran 2018 13:24

AEDAŞ, muhtarlarla iftarda buluştu

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.

AEDAŞ, muhtarlarla iftarda buluştu

13 Haziran 2018 13:24

Ş. (AEDAŞ), Antalya’daki 3 bölge müdürlüğünde, muhtarları iftar yemeğinde ağırladı.


Antalya, Isparta ve Burdur illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu. İftarda AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Bu ilkeler doğrultusunda elektriğin modern yaşamda insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu bilinciyle yol alırken siz değerli muhtarların görüş, öneri ve talepleri bizler için çok değerli. Biliyoruz ki sizler bölgenizdeki vatandaşın gözü, kulağı, sesisiniz. Sizin de bizim de en büyük hedefimiz vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek. Bu nedenle siz muhtarlarımızdan gelen bilgi ve talepler yatırım kararlarımızı, önceliklerimizi etkiliyor” dedi.




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