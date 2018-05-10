AEDAŞ ve AÜ, ‘İşini şansa bırakma’ dedi

Ş. ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde ‘İşini Şansa Bırakma’ başlığı ile İSG Farkındalık Sempozyumu düzenledi.

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren Ş., iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde İSG Farkındalık Sempozyumu düzenlendi. ‘İşini şansa bırakma’ teması çerçevesinde gerçekleştirilen sempozyumda, ‘Dünden bugüne Türkiye’de İSG, iş kazası, meslek hastalıkları ve hukuki süreçler, risk analizi uygulama metotları’ gibi konular ele alındı.

“En önemli hedef, sağlık ve güvenlik kültürünün oluşması”

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, üniversitelerle iş birliğini şirket olarak çok önemsediklerini, genç nesillerde iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmakta yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. AEDAŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğini çalışma hayatlarının merkezine koyduklarını da kaydeden Müdüroğlu, özellikle güvenlik kültürünün çalışanlarda oluşturulması ve içselleştirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler verildiğini söyleyerek “Bu sayede, henüz çok genç olan sektörümüzde sağlık ve güvenlik kültürü sağlandı” dedi.

“İş güvenliğini yaşam kültürü olarak görmekteyiz”

İş sağlığı ve güvenliği konularında bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Müdüroğlu, “İSG yöneticiliğinin yanı sıra çalışanlardan temsilcilerin de dahil edildiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İş Kazası Olay Araştırma ve İnceleme Kurulu ve İş Kazası Sonuç Onay Komisyonu birimlerini oluşturduk. Teknik Uygulama ve Eğitim Sahası’nı kurarak çalışanlarımıza, hazırlamış olduğumuz senaryolarla sahip olduğumuz ekipmanların mevcut çalışma alanlarımızda nasıl kullanıldığını göstererek, yaşanacak olumsuzluklar konusunda önceden uyarılmalarını ve konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarında yapmış olduğumuz işin ayrılmaz parçası olduğu bilinciyle çalışmaktayız ve iş güvenliğini yaşam kültürü olarak görmekteyiz” diye konuştu.

“Eğitimlerin yüzde 54’ü İSG kapsamında”

2017 yılı boyunca şirket içinde eğitimleri 5 farklı başlıkta gruplandırdıklarını anlatan Müdüroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar, zorunlu İSG eğitimleri, işe uyum eğitimleri, teknik ve mesleki gelişim eğitimleri, kişisel gelişim ve sosyal yaşama yönelik eğitimler. 2017 yılı içerisinde planlanan eğitimlerin yüzde 54’ünü, İSG eğitimleri oluşturdu. Toplamda 2 bin 506 çalışana 35 bin 405 saat İSG eğitimi verdik. Eğitimlerin yüzde 36’sı ise teknik mesleki eğitimler olup kişisel gelişim eğitimleri, işe uyum eğitimleri ve sosyal yaşama yönelik diğer eğitimler ise 2017 eğitimlerinin yüzde 10’nunu oluşturdu. Ayrıca, çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını desteklemek amacıyla kişisel gelişim eğitimlerimizin de odak noktasına iş sağlığı ve güvenliğini koyuyoruz.”