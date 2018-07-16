AEDAŞ,’ın ’Çalışan Sahnesi’ izleyiciyle buluştu

Ş. (AEDAŞ) çalışanları tarafından hayata geçirilen ‘Çalışan Sahnesi’ tiyatro gösterisinin galası Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. 2016’dan bu yana sahnelenen Çalışan Sahnesi’nin bu yıl yapılan gala gecesine AEDAŞ çalışanlarının yanı sıra AEDAŞ müşterileri ve paydaşları da katılım gösterdi. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Çalışan Sahnesi, AEDAŞ tarafından tüketicilerden gelen istek, öneri ve şikayetlerin sebeplerini araştırmak, çalışanlarla empati kurma yeteneği geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği problemlerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildi.

Sahada yaşadıklarını fotoğrafladılar

AEDAŞ, gösteri öncesinde misafirlerini, yine AEDAŞ çalışanları tarafından çekilen amatör fotoğrafların yer aldığı ‘Dünya Kadar Fotoğraf’ sergisinde ağırladı. Antalya Kültür Merkezi’nin fuaye alanında sergilenen ‘enerji’ temalı fotoğraflar, konuklar tarafından büyük ilgi gördü. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu gösteri sonrası yaptığı değerlendirmede, Çalışan Sahnesi ile AEDAŞ çalışanları ve müşterilerinin sesini sahneye taşıdıklarını dile getirdi. Müdüroğlu, “Çalışan Sahnesi bizim en değer verdiğimiz projelerden. Elektrik dağıtımı, zorlu ve bir o kadar da büyük sorumluluk gerektiren bir hizmet. Çalışma arkadaşlarım bu zorlu görevi yerine getirirken çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyor. Proje bizlere, sorunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşma şansı veriyor. Öte yandan hem Çalışan Sahnesi hem de Dünya Kadar Fotoğraf sergisi bize gösterdi ki AEDAŞ çalışanları arasında büyük yetenekler bulunuyor. Arkadaşlarımızı başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çalışanlara oyunculuk eğitimi verildi

AEDAŞ’ın Çalışan Sahnesi projesinin ilk adımı 2016 yılının ilk aylarında atıldı. Tüm çalışanlardan bir mektup yazarak en çok karşılaştıkları sorular ve başlarından geçen ilginç anıların paylaşılması istendi. Çalışanlardan gelen 200’ün üzerinde mektup tek tek okundu ve bu soruların cevabı için 34 kişilik bir ekip oluşturuldu. Söz konusu soruların cevabının tüm çalışanlarla paylaşımı için ise evrensel bir dil olan tiyatro seçildi. Yine AEDAŞ çalışanlarından oluşan bir ekip 6 farklı senaryo yazarak sorunları tiyatro oyunu haline getirdi. Şirket içinden gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan 18 kişilik amatör oyuncu kadrosu, 5 ay boyunca nefes, diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Proje kapsamında şirket dışından sadece yönetmen, dekor ve müzik desteği alındı.