AESOB Başkanı Adlıhan Dere:

Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, değişikliği esnaf ve sanatkarları korumak adına oldukça önemli olarak niteledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğin, üreticilerin, esnaf ve sanatkarların adil bir rekabet ortamında faaliyette bulunabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla oldukça yerinde bir karar olduğunu belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, “Ticaret Bakanlığımızın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğini esnaf ve sanatkarlar olarak oldukça önemli olarak görüyoruz. Bu değişiklikle birlikte, meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan büyük ve zincir mağazalar, bayiler ve özel yetkili işletmeler tarafından üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödemenin, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmaması hükme bağlanmış oldu.” dedi.

" Esnaf ve sanatkarlarımızın özellikle zincir mağazalar karşısındaki mağduriyetlerinin azalacak"

Adlıhan Dere, bu kararla birlikte, esnaf ve sanatkarların zincir mağazalar karşısındaki mağduriyetlerinin biraz olsun azalacağını vurgulayarak, “Değişiklikle, büyük mağaza ve zincir mağazalarla bayiler ve özel yetkili işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonunu, üretici ve tedarikçi niteliğindeki küçük ticari işletmelerle esnaf işletmelerinin aleyhine kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda da, esnaf ve sanatkarlarımızın özellikle zincir mağazalar karşısındaki mağduriyetlerinin azalacağına ve daha adil bir rekabet ortamı oluşacağına inanıyoruz. Yönetmelik değişikliği sayesinde fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerde, esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Bu karar sayesinde esnaf ve sanatkarlarımızın ürettiği ürünler piyasa değerinin altında satılamayacak. Tabi burada sıkı bir denetim mekanizması da oldukça önemli. Böylece, esnaf ve sanatkarlarımız serbest piyasa koşullarında haksızlığa uğramadan ve emeklerinin karşılığını alarak faaliyetlerine devam edecekler.” diye konuştu.