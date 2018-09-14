AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TESK Yönetim Kurulunda

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 20. Olağan Genel Kurulunda asil listeden seçilerek TESK Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla Ankara'da bir otelde yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Bendevi Palandöken 3. kez Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığına seçildi.

Türkiye'nin 81 vilayetinden delegelerin katıldığı genel kurulda Bendevi Palandöken'in başkanlığında; Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Mehmet Burhan Aksak (Muş), Fevzi Apaydın (TŞOF), Zekeriya Mutlu (İzmir), Ömer Küsbeoğlu (Gaziantep), Alican Ebedinoğlu (Diyarbakır), Arif Tak (Bursa), Fazlı Yalçındağ (Türkiye Kasaplar Federasyonu), Adlıhan Dere (Antalya), Şevket Keskin (Malatya), Ahmet Övüç (Kayseri), Güven Aksoy (Rize), Bedir Limon (Erzincan), Özcan Saraçoğlu (Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu), Abdülkadir Teksöz (Hatay) olurken, Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Muharrem Karabacak (Konya), Beşir Köksal (Sivas), Bahamettin Öztürk (Kırşehir), Talat Dinçer (Mersin), Halil İbrahim Balcı (T.FIR.FED) oldu.

Seçimlerin ardından delegelere teşekkür konuşması yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm esnaf ve sanatkar teşkilatlarına bana tekrar bu görevi layık gördükleri için teşekkür ediyorum. 10 yılı aşkın süredir bu camianın tüm taleplerini duyurmaya, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüm bulmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin olmazsa olmazı esnaf ve sanatkârlardan aldığım güç ve destek ile çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

Antalya Esnafının Gururu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 20. Olağan Genel Kurulunda, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak listede yer alması Antalya esnaf ve sanatkarları tarafından sevinçle karşılandı. Şahsi sosyal medya hesaplarına kısa sürede tebrik mesajları yağan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 20. Olağan Genel Kurul Toplantımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve 81 ilden gelen delegelerimizin katılımlarıyla birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Bugün TESK Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum ancak bu mutluluğun asıl sebebi bana güvenen ve her zaman yanımda olan Antalya esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve önerilerini Ankara'da da doğrudan dile getirebilmek. Tabi burada en büyük teşekkürü Antalya esnaf ve sanatkarlarımıza, Oda Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize borçluyuz. Gerçekten Antalya esnaf ve sanatkarlar bakımından Türkiye'nin 4. büyük ili, nüfus bakımından ise 5. büyük ili. Dolayısıyla Antalyamız, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yönetim Kurulunun içinde olmazsa olmazdı. Sayın Genel Başkanımız da Antalya'yı listenin içerisine aldı. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da esnaf ve sanatkarlarımız için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Antalya esnaf ve sanatkarlarını orada en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz sokaktan geldik, esnafız, hiçbir zaman büyümedim, büyümeyeceğim de, nereye gelirsem geleyim ben büfeciyim, ben Adlıhan Dereyim, benim öncelikli hedefim Antalya esnaf ve sanatkarlarımızı en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu vesileyle, Antalya esnaf ve sanatkarlarımız adına şahsımı TESK Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine layık gören Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e şükranlarımı sunuyorum.” dedi.