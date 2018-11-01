AESOB Başkanı Dere: “Vergi indirimleri için doğru zaman”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerini oldukça olumlu karşıladıklarını söyledi.

AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni vergi indirimlerinin piyasanın hareketlenmesinde oldukça etkili olacağını ifade etti. Vergi indirimlerinin çok doğru bir zamanda yapıldığını savunan Dere, “Esnaf ve sanatkarlar olarak KDV ve ÖTV'de vergi indirimi yapılmasını uzun zamandır talep ediyorduk. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda KDV ve ÖTV'de vergi indirimlerinin uygulanacağını belirtmesi de esnaf ve sanatkarlar olarak bizleri oldukça sevindirdi. Bu vergi indirimleri sadece belirli sektörleri değil, bu sektörlere bağlı yan sektörleri de olumlu yönde etkileyecek. Zaten Enflasyonla Topyekün Mücadele programı kapsamında herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, dolayısıyla bu vergi indirimlerinin de çok doğru bir zamanda gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. İnşallah, tüm çabalarımızın sonuçlarını en kısa sürede göreceğiz” dedi.