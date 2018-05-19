AESOB Başkanı Dere’den 19 Mayıs Mesajı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yayımladığı mesajında, gençliğin önemini vurgu yaptı. 19 Mayıs’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin ilk ateşini yaktığı ve yüce Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu şanlı bir destanın başladığı gün olduğunu belirten Başkan Dere, "Milletimizin kaderi 19 Mayıs 1919 tarihindeki milli mücadeleyle değişmeye başlamıştır. Bu mücadeleyle milletimiz, düşman boyunduruğu altına girmeyi reddederek hürriyeti tercih etmiştir. Yokluk ve bütün imkansızlıklar altında milletçe verilen bu önemli ve büyük mücadele azim ve kararlılıkla sonuçlanmıştır. Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Atatürk’ün, her şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bugünü gençlere armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini göstermektedir. Bizler de bu vesileyle, aziz milletimizin ve geleceğimizin güvencesi gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bugüne kadar hayatlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.