AESOB Başkanı Dere'den Enflasyon değerlendirmesi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, üretici maliyetlerinin arttığını ve bu durumun vatandaşı zora sokacağını savundu. Dere, “2018 Ekim ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 2,67, Yurtiçi ÜFE'de yüzde 0,91 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarının yıllık bazda artışı yüzde 25.24 oldu. Rakamlara baktığımızda iç açıcı bir tabloyla karşılaşmıyoruz maalesef, enflasyon hem esnaflarımızı hem de vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor. Ancak enflasyonda asıl belirleyici aylar Kasım ve Aralık ayları olacak. Enflasyonla Topyekün Mücadele programı kapsamında yapılan indirimler, hükümetimizin uygulamaya koyduğu vergi indirimleri sayesinde enflasyonun düşme eğilimine gireceğine inanıyoruz” dedi.

“Vergi indirimleri arttırılmalı”

Otomotiv, beyaz eşya, mobilya sektörüne getirilen vergi indirimlerinin çok yerinde bir karar olduğunu ifade eden Dere, “Hükümetimizin geçtiğimiz günlerde açıkladığı belirli sektörlere yönelik KDV ve ÖTV indirimlerinin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu indirimlerin yalnızca otomotiv, beyaz eşya gibi alanlarla sınırlı kalmaması başka sektörlere de yayılması enflasyonun düşmesinde oldukça etkili olacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımız ellerinden geldiğince zam uygulamıyorlar zaten ve hükümetimizin açıkladığı indirim politikalarına güçleri yettiğince destek veriyorlar. Dolayısıyla vergi indirimlerinin diğer sektörlere de yayılması ve mazotta, benzinde, enerji alanında yapılacak her indirim hem esnaflarımıza nefes aldırır hem de vatandaşlarımızın alım gücünü yükseltir.”