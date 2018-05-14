AESOB Başkanı Dere’den Ramazanda israf uyarısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnaflarının Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladığını aktararak merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiği ve ucuz diye tercih edilen ürünlerin kalitesizlik nedeniyle israfa sebep olduğunu hatırlattı. Ramazan ayı nedeniyle alışveriş telaşının da başladığını aktaran Dere, “Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sokaklarda da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İftar sofralarımızı en güzel şekilde hazırlamak için hazırlıklar yapılıyor, alışveriş ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak bu süreçte birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olan Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye özen göstermeliyiz. Bir yandan alışverişlerimizi yaparken, en güzel iftar sofralarımızı kurarken hem israftan kaçınmalıyız hem de alışverişlerimizi en doğru bildiğimiz, güvenilir yerlerden yapmalıyız” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Ramazan ayı öncesinde hemşerilerimiz fırsatçılara geçit vermemeli. Ucuz diye satılan denetimsiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz biçimde üretilen ürünler hem sağlıksız hem de kalitesiz olmaları nedeniyle aslında daha çok israfa neden oluyor. Alışverişlerimizi mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde hesap sorabileceğimiz mahalle esnaflarımızdan yapmalıyız ki hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de esnaflarımızın da iftar sofralarına katkı sağlayalım. Böylece bir yandan orucumuzu tutarak ibadetimizi gerçekleştirirken bir yandan da birlik, dayanışma, tasarruf ve kardeşlik anlayışının hakim olduğu Ramazan ayına yakışır bir davranış sergilemiş olalım.”