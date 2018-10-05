AESOB Başkanı Dere'den Yerli Üretim Etiketi açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ile “üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” hususlarının eklendiği bildirildi. Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün Türkiye'de üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “Yerli Üretim” logosu hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, Yerli Üretim etiketinin mevzuata uygun olarak kullanılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, kararın perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsadığını belirtti. Dere, “Perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur. Düzenlemeyle Sanayi Sicil Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen işletmeler tarafından Türkiye'de üretilen malların, Türkiye'de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılan ürünlerden (sanayi, gıda ve tarımsal ürünler ile madenler gibi) Türkiye'de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılacağı kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yurt dışından ithal edilen ve Türkiye'de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmeyecektir. Sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye'de yatırım yapan ve katma değer üreten üreticilerin de yerli sayılacağı göz önünde bulundurularak Türkiye'de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılması gerektiği değerlendirilmiştir” dedi.

“Yerli Üretim” Logosu Zorunlu

Adlıhan Dere, Yerli Üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir şekilde yerleştirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak, “Üretimi Türkiye'de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu Yerli Üretim logosunun Bakanlıkça belirlenmiş şekli ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar Ticaret Bakanlığı'nın Kurumsal Kimlik Kılavuzunda açıkça gösterilmektedir. Böylece; “Yerli Üretim” logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur. Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda “Yerli Üretim” Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara göre ayarlanmalıdır. Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli. Bu tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ise, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecek. Dolayısıyla “Yerli Üretim” etiketlerinin doğru kullanılması ve etiketlerde yer alan bilgilerde herhangi bir yanlışlık olmaması oldukça önemli.”