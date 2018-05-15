AESOB Başkanı yönetim ve denetim kurulunu tanıttı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Vali Münir Karaloğlu’na yeni seçilen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini tanıttı. Vali Münir Karaloğlu’na esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olmasından dolayı teşekkürlerini ileten Dere, “Bizimle beraber göreve geldiğiniz günden bu yana her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oldunuz. Bizimle 2 yıldır çarşıda, pazarda, sanayide esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ettiniz. Bu sebeple bizler de çok gururlandık” dedi.

Karaloğlu: “Esnaflarımız toplumun bel kemiğidir.”

Esnafın toplumdaki önemine dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, “Biz yöneticiler olarak esnaflarımıza çok önem veriyoruz. Esnaflarımız toplumun bel kemiği, toplumun hafızası konumunda. Esnafımızın ülke meselelerine, vatanına sahip çıkması bizlerin işini kolaylaştırır, esnaflarımız biz yöneticilerin de yardımcısı konumundadır. Esnaflarımız isterse bir şehrin nabzını elinde tutar. Esnaflarımız her zaman devletinin, bayrağının, vatanının yanında olmuştur. Onun için 75 bin üyesiyle Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini de oldukça önemsiyoruz. Antalya da güzel bir iş birliğimiz de var. Görüyoruz ki esnaflarımız mutlu olduğunda bir şehir, bir ülke daha mutlu oluyor. Şükürler olsun ki Antalya da güzel bir diyaloğumuz var.”

Ziyarette AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Vali Münir Karaloğlu’na günün anısı dolayısıyla da plaket takdim etti.

Türel’e ziyaret

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i yeni seçilen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret ederek plaket takdim etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Gerek şehir merkezinde gerekse Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm ilçelerimizde esnaf ve sanatkarlarımıza ciddi destekler veriyorsunuz. Caddeler güzelleştikçe insanlar da bu caddelere geliyor ve alışveriş yapıyorlar. 2014’te ‘Bu turist bu çarşıya gelecek ve bu dükkana girecek’ demiştiniz ve bu sözünüzü gerçekleştirdiniz, o turist bu dükkana gelmeye başladı. Özellikle Sobacılar Çarşı’sındaki destekleriniz, Şarampol’de, Kaleiçi’nde, Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışmalar, Konyaaltı Sahil Projesi, Boğaçay Projesi, parklar, köprülü kavşaklar gibi tüm hizmetler esnafımızın para kazanmasına katkı sağlıyor. Yapmış olduğunuz yollar ulaşım esnafımıza fayda sağlıyor, gerek taksi, gerek servis, gerekse otobüsçü esnafımız en azından akaryakıt konusunda tasarruf sağlıyor. Otobüs, taksi ve servisçi esnaflarımıza yönelik yapmış olduğunuz düzenlemeler esnaflarımızın yüzünü güldürüyor. Ayrıca sizinle beraber 2 tane esnaf çalıştayı gerçekleştirdik. Bizzat 2 çalıştaya da katıldınız ve sonuna kadar bizimle beraber oldunuz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çalıştaylara devam etmek istiyoruz. Yine geçen dönem esnafı ilgilendiren bütün kararları bizimle beraber aldınız. Bu sebeple bir kez daha teşekkür ediyorum. Şarampol Caddemizde hem düzenlemeler yaptınız hem de 4 gün konser verilerek caddemizin hareketlilik kazanmasını sağladınız. Her zaman Antalya esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olarak gerçek bir esnaf dostu olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin esnaf ve yöneticiler arasındaki güçlü diyaloğun sağlanmasında etkin bir rol oynadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, “Yeniden seçilerek görevine devam etmesi esnafımızla birlikte hareket edebilmek adına oldukça önemli. Biz her zaman esnafımızın yanındayız ve birlikteyiz bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. İnşallah eskiden olduğu gibi bugünden sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.