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11 Ocak 2017 17:22

AESOB’dan Ankara çıkarması

AESOB’dan Ankara çıkarması

11 Ocak 2017 17:22

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Yönetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret etti.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Yönetim Kurulu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret etti. Ziyarette AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Göreve geldiğiniz günden bu yana esnafımıza çok büyük hizmetler sundunuz. Bizler 75 oda ve 75 bin üyemiz ile Antalya’mızda hizmet veriyoruz. Ayrıca sicil bakımından da Türkiye’de 4’üncü sıradayız. Son dönemde Ahi İşsizlik Fonunu devreye sokarak esnafımızı rahatlatma adına önemli bir çalışmaya imza attınız. Son olarak KOSGEB ile esnafımıza can suyu aktarıldı ve Sicil affı ile de müjdeleriniz devam etti” şeklinde konuştu.

“Esnaflarımız toplumumuzun belkemiğidir”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Esnaf ve Sanatkârlarımız toplumumuzun belkemiğidir, bu düşüncemizi bizler her platformda dile getiriyoruz. Esnaflarımız her zaman barıştan, huzurdan ve birlikten yana olur. Bu prensiplerle esnafımız toplumumuzu ayakta tutmaya çalışır. Bizlerinde ekonomi alanında esnaflarımızı desteklememiz lazım. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, rekabet noktasında bilinçli olmalıyız. Esnafımızı sadece esnaf olarak görmemeliyiz, onları tüccar, sanayici, üreten bir kimlik kazandırmalıyız. Esnaflarımız gelişerek büyümelidir, eğer bizler bunu başarırsak çok önemli bir işe imza atmış oluruz. Esnaflığa yeni başlayacak olanlara da bu esnaflarımız rol modeli olurlar. Yıllarca şoför ve taksici esnafımızın istediği ÖTV indirimi bizlerinde ısrarcı takibi neticesinde Allah’a şükür sonuca ulaştık, vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş olduk. Sonuca bakıldığında birçok taksici esnafımız arabalarını deştirdiler” diye konuştu.

“2017 yılında beyaz bir sayfa açtık”
2017 yılından itibaren esnaflara yönelik önemli çalışmalara imza atıldığını aktaran Bakan Bülent Tüfenkci, “Esnafımız açısından da benim açımdan da haksız rekabet olarak gördüğüm BAĞ-KUR primleri yüksekti. Bu noktada neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, primlerini peşin yatıranlara yüzde 5’lik gibi bir indirim düzenleme oldu. Ayrıca işverenlere teşvik anlamında desteklerimiz oldu. Esnafımız bu durumdan tam anlamıyla yararlanamıyordu fakat yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı. Yani işverenin 3 işçisi de olsa, 5 işçisi de desteklenmelidir. Ben her platformda dile getiriyorum, esnafımıza sahip çıkmalıyız. Bu doğrultuda işsizlik fonunu devreye soktuk. Çalışmalar neticesinde esnaflarımıza bir rahatlama ve yeni başlayacak olan esnaflarımızda teşvik olacaktır. Esnaflarımız özellikle küçük esnafımız çok daha çabuk zora girebiliyor. Dükkânını kapattığı zaman esnafımızın herhangi bir başka güvencesi yok. Bizlerin istediği ise esnaflarımız destekleri sahiplenmelidir. Esnaflarımızın sahiplendiği sürece önemli başarılara imza atacaklardır. Şuanda biliyorsunuz esnaflarımız için sicil affı gündemde bu çalışmada hayata geçirilirse 2017 yılı için çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu sicil affı sadece esnafımız için değil, sanayicileri de kapsıyor. Sonuç olarak 2017 yılında esnafımıza, sanayicilere ve tüccarlara yeni bir sayfa açılmış olacaktır” dedi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Yönetimi daha sonra sırasıyla, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi’yi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan’ı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) binasına giderek TESK Başkan Vekili Burhan Aksak’ı ziyaret etti. Ankara’da son olarak AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani ve Atay Uslu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimiyle bir araya geldi.



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