AESOB’dan bin 300 kişilik iftar

AESOB Hizmet Binası önünde düzenlenen geleneksel iftar programına Tugay ve Garnizon Komutanı P. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Kepez Belediye Başkan Vekili Serhat Demir, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın gösterildiği iftar programında AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Birliğin ve beraberliğin, yardımlaşmanın ve manevi duygularımızın en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi Ramazan ayı sabır, iyilik ve paylaşma ayıdır, müminin rızkının arttığı bir aydır. Bu ayın başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluştur. Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını ve mübarek Ramazana eriştiğimiz gibi Kadir Gecesine, Ramazan Bayramına erişmeyi de Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da kınayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Dünyanın neresinde kim tarafından kime yapılırsa yapılsın her türlü zulmün insanlık suçu olduğuna inanıyor ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bugüne kadar Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnaf ve sanatkarlar özelinde birleştirici güç olma prensibiyle her organizasyonda bir ve beraber olmaya ortak kararlar almanın önemine vurgu yaptık. Bugün de burada geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar davetimize icabet eden İl Protokolümüze, Oda Başkanlarımıza, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, esnaf ve sanatkar kardeşlerimize ve tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.”

Türel: “Antalya’da iftar sofralarının dünya barışına mesaj olduğunu düşünüyorum”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, “Ramazan ayının en güzel tarafı böylesine güzel sofraları paylaşmamız ve bir araya gelerek sohbet etmemiz, dayanışmamız. Bugün Antalya’da bu iftar sofralarının dünya barışına da büyük bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu sofraların hazırlanmasına vesile olan ve bizlerle beraber paylaşan herkese teşekkür ediyorum, bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden tüm insanlık aleminin sebeplenmesi temennisiyle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği geleneksel iftar programı sonrasında İl Protokolü ve Oda Başkanları AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin makamına çıkarak bir süre sohbet ettiler.