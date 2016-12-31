AESOB’dan yeni yıl beklentisi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnafın 2017’den ümitli olması gerektiğini, turizm dahil olmak üzere birçok sektörün gelecek yıl ekonomik olarak daha güçlü olacağını kaydetti.

Dere, sadece Türkiye değil, başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın ekonomik sıkıntı yaşadığı, dünyanın neredeyse yarısın savaştığı bir dönemde, turizmin merkezi Antalya’da esnafın zor günler yaşadığını aktardı.

Turist sayısının 12,5 milyondan 6 milyona düştüğü 2016 yılında Antalya esnafının yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini dile getiren Dere, geçmişi bakarak ümitleri azaltmak yerine, umutla geleceğe bakılması gerektiğini belirtti.

AESOB olarak esnaf için birçok projeye imza attıklarını söyleyen Dere; “Rusya krizi sadece turizmi değil, turizmle ilintili tüm sektörleri sarstı. Tam toparlanma süreci derken bu kez de 15 Temmuz hain darbe girişimi meydana geldi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da esnafımız ülkesine, bayrağına ve demokrasiye sahip çıkmasını bildi. Bizde esnafımızın bu gayreti ve gücüyle, Antalya’ya geliş amacı ne olursa olsun, her siyasi yetkiliyi karşıladık ve Antalya esnafının sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili dosyalar sunduk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, önceki dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Antalya ve AESOB ziyaretlerinde esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlediler. Çözüm için çalışma sözü verdiler” dedi.



“Esnaf 2017’da daha güçlü olacak”

Göreve geldikleri günden bu yana ‘Birlik’te dirlik’ anlayışı ile esnafın yanında olduklarını kaydeden Dere, “ 2017 yılı için çalışıyoruz ve esnafın bundan sonraki ihtiyaçlarını giderebilmek için planlama yapıyoruz. Gelen turist sayımız 12.5 milyondan 6 milyona düştü fakat en az 2 milyon daha Rusya’dan turist gelmesi ihtimali var. Bu sene esnafımıza destek olmak için hükümetimiz vergi barışı getirildi, banka faizleri düşürüldü. 12 sene önce turist sayımız 4,5 milyon civarındaydı, bu sene 6,5 milyon olacak. Sadece 15 Temmuz tarihinden sonra Antalya’ya 3,5 milyon turist geldi. Bu nedenle karamsar olarak hiçbir yere varamayız. Tüm projelerimiz esnafın rahat nefes almasından yana” diye konuştu.



“Sobacılar Çarşısı canlanıyor”

Antalya’nın merkezinde, Ahilik kültürünün de yegane yaşam noktası olan Sobacılar Çarşısı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 10 yıllığına AESOB’a devredildiğini aktaran Dere, “ Fikret Otyam Sanat Galerisi ‘Ahi Evran Esnaf Müzesi’ne dönüştürüldü. İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden alıntılar ve eşsiz eserler var. Hem turistik hem de özlemli bir müze oldu” dedi.



“Yeni yıl beklentisi”

Ekonominin başrol oyuncusu esnaf ile esnaf için her zaman omuz omuza çalışacaklarını vurgulayan AESOB Başkanı Dere; “Her sabah bir esnafımızı ziyaret ederek güne başlıyorum. Birbirimize güç oluyoruz. 2017 yılında da esnaf ile aydınlık yarınlara uyanacağımızı temenni ederim. Birlik olduğumuz sürece dirliğimiz olacak. Antalya esnafının yeni yılda daha çok kazanacağını ümit ediyorum. Yeni yıl ülkemiz ve coğrafyamızda yaşanan acı ve gözyaşlarının son bulmasını yerini ise barış kardeşlik ve huzura bırakmasını diliyorum. 2017 yılının Türk milletine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.