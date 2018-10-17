AESOB'tan Enflasyonla Topyekun Mücadeleye destek

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Hükümetin, ekonomide millileşme kararlılığı kapsamında “Yerli Üretim” kampanyasının ardından başlattığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele” programını değerlendirdi. Dere, Antalya esnaf ve sanatkarları olarak mücadeleye destek verdiklerini kaydetti. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen AESOB Başkanı Dere, “Her zaman olduğu gibi, enflasyonla mücadelede de birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Bu sorun ülkemizin sorunu, hepimizin sorunu. Dolayısıyla burada hepimizin sorumluluk alması oldukça önemli. İstenilen sonuç alınıncaya kadar hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız” dedi.

Adlıhan Dere, bu zor zamanlarda Antalya esnaf ve sanatkarlarının oldukça özverili davrandıklarını hatırlatarak, “Antalya esnaf ve sanatkarlarımız bu zor zamanlarda da kararlı bir duruş sergiliyorlar. Ürünlere mümkün olduğu sürece zam yapmayan esnaflarımız vatandaşı mağdur etmemek için yeri geliyor kendisi mağdur olmayı göze alıyor. Tabii biz burada vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz ancak esnaflarımız da evlerine bir lokma ekmek götürmek zorunda. Zaten esnaflarımız gerekli fedakarlığı gösteriyor ve bundan sonra da göstereceklerine eminim. Piyasa rakamlarına baktığınızda, esnafımızın yalnızca %10 değil, daha yüksek oranlarda indirimli satış yaptığını ve hatta çoğu üründe geçtiğimiz yılın fiyatlarıyla satış yaptığını göreceksiniz. Ben bu kararlı duruşlarından dolayı tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman olduğu gibi, enflasyonla mücadele konusunda da devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu belirtiyor, en güçlü desteği yine esnaf ve sanatkarlarımızın vereceğini özellikle vurguluyorum.”