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21 Kasım 2017 13:38

AESOB’tan Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (AESOB) bağlı esnaf ve sanatkârlar odaları ‘2018 Yılı Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

AESOB’tan Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

21 Kasım 2017 13:38


AESOB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün Ege ve Cumhurbaşkanlığı eski Protokol Uzmanı İhsan Ataöv’ün katılımlarıyla, 2018 yılı Oda Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’nın gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne’de düzenlenen toplantıda, 2018 Yılı Olağan Genel Kurullar hakkında genel sekretere bilgiler verildi. Toplantıda AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “75 odamızın genel sekreteri ile düzenli olarak toplantılar yapmaktayız. 2016 yılında Sandıklı’da yapmış olduğumuz ve oldukça faydalı geçen toplantımızın ardından, bu yıl sizlerle Kıbrıs’ta buluştuk. 2018 yılındaki oda seçimleri hakkında genel bilgiler verilecek. 1 Ocak 2018 ve 31 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak genel kurullarımızda dikkat etmeniz gerek her konu anlatılacak” dedi.



AESOB 2018 yılına hazır


Protokol Uzmanı İhsan Ataöv ise genel sekreterlere Temsil ve Protokol Eğitimi konulu eğitim kapsamında bilgilendirmelerde bulundu. Ardından 2018 yılında yapılacak Genel Kurullar hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün Ege de “Bu toplantılar sayesinde sizlerle bir araya gelme imkânı buluyoruz. Böylece hem sizler yaşadığınız sorunları bizlere doğrudan aktarabiliyorsunuz hem de bizler sizleri birebir bilgilendirmiş oluyoruz. 2018 yılında yapılacak olan Genel Kurullarımızın sağlıklı geçmesi adına bugün sizleri bilgilendirmek için buradayım” diye konuştu.




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