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AFAD Deprem Simülasyon Tırı Döşemealtı'nda

Deprem farkındalığı ve bilinci oluşturmak için Türkiye’yi dolaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırı Döşemealtı’na geldi.

Deprem farkındalığı ve bilinci oluşturmak için Türkiye'yi dolaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırı Döşemealtı'na geldi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanına kurulan deprem simülasyon tırı ilk ve ortaokul öğrencilerine deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlatıldı.


AFAD Eğitim Merkezinden gelen eğitmenler “Depreme hazır Türkiye” projesi kapsamında öğrencilere belirli şiddetlerde deprem hissettirip, deprem konusunda duyarlı olmaları gerektiğini anlattı. Döşemealtı'nda bulunan 15 ilk ve ortaokuldan 500 öğrenci simülasyon tırında önce deprem hakkında bilgi aldı. Daha sonra özel tasarlanmış tırda depremi sanki sınıflarında ders yaparken yakalanan minikler uzmanlardan neler yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenci. Sıra ve masaların altına girerek simülasyan depremin geçmesini bekleyen öğrenciler deprem sonrası yapmaları gerekenleri de öğrendikten sonra eğitimi tamamladı.

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