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30 Kasım 2017 10:50

Afetzedeler yaralarını sarmaya başladı

Antalya’nın Kaş, Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde meydana gelen fırtına ve hortumda evleri ve seraları zarar gören vatandaşlar tamir işlerine devam ediyor.

Afetzedeler yaralarını sarmaya başladı

30 Kasım 2017 10:50


Kaş, Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde 13 Kasım’da meydana gelen fırtına ve hortumda onlarca ev ve yüzlerce sera zarar gördü. Evleri ve seraları zarar gören vatandaşlar kendi imkanları ile yaralarını sarmaya başladı. Vatandaşların yıkılan seralarının enkazlarının kaldırılmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kaş, Kumluca, Demre ve Finike Belediyelerine bağlı iş makineleri de yardımcı oldu. Yeniden seralarını kurmaya çalışan vatandaşlar devletten gelecek yardımı bekliyor. Bir an önce seralarını kurup içine ürünlerini ekmeyi hayal eden bazı vatandaşlar, devletin aile başı vereceği 7 bin TL’yi de az bulurken "Ancak hiç yoktan iyidir. Bu yardımı almak zorundayız" dedi.



"Hükümet yardımı Çarşamba günü dağıtılacak"


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün yaptığı açıklamada hasar tespit komisyonlarının yaptıkları çalışmaları kaymakamlıklarda ilan ettiğini belirterek "Vatandaşımız bu listeye itiraz edebiliyor. Önümüzdeki Salı günü itiraz süresi doluyor. Önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren bize gönderilen 10 milyon lirayı vatandaşımızın hesabına göndermeye devam edeceğiz. Bu tarımla ilgili kısmıdır. 36 konut ağır, 391’i hafif hasarlıydı. Ağır hasarlılara 7 bin, hafif hasarlıların durumuna göre 500, bin, 2 bin lira arasında hesaplarına para yatırıldı" dedi.




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