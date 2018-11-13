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Afgan Ziraat Mühendislerine Eğitim

Akdeniz Üniversitesi’nde Afganistan’dan gelen 14 ziraat mühendisine eğitim veriliyor.

Akdeniz Üniversitesi'nde Afganistan'dan gelen 14 ziraat mühendisine eğitim veriliyor.


Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Bülent Uzun, Doç. Dr. Mürsel Çatal ve Yrd. Doç. Dr. Cengiz İkten'in katılımlarıyla Uluslararası “Advances in Agricultural Research Management including field crops breeding, production and protection and farm management” adlı kurs Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel'in açılış konuşması ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde başladı. 45 gün sürecek kurs çerçevesinde Afganistan'dan gelen 14 ziraat mühendisine tahıllar, baklagiller, endüstri bitkilerinin ıslahı ve yetiştiriciliği ile entegre hastalık ve zararlı mücadeleri konularında Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler ışığında kuramsal bilgiler verilmesinin yanı sıra çeşitli uygulamalar da yaptırılacak.


Dünya Bankası tarafından desteklenen eğitim programı kapsamında Afgan ziraat mühendislerine yönelik özel sektör gezileri düzenlenecek.

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