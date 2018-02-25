Afrin Gazisinden duygulandıran sözler:

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin(TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Çavuş Serkan Köroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Serkan Köroğlu’nu, ablası Özlem Çelebi’nin Varsak Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Tütüncü, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Köroğlu’ndan, nasıl yaralandığını ve Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekatı’ndaki terör örgütlerine karşı verdiği kahramanca mücadeleyi dinledi.

"İyileşir iyileşmez cepheye geri döneceğim"

Uzman Çavuş Köroğlu, Burseya Dağı’nda hain teröristlerin attığı hava topu mermisinin şarapnel parçasının sağ bacağına çarpması sonucu yaralandığını söyledi. Fizik tedavisi için Antalya’da bulunduğunu aktaran Afrin gazisi, “Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da da yaralanmıştım. İyileşir iyileşmez yeniden cepheye gideceğim” dedi.

“Afrin 2. Çanakkale”

Mehmetçiğin, terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda gösterdiği fedakarlığın Türk milleti tarafından asla unutulmayacağını belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Mehmetçiğimiz, Zeytin Dalı Harekatı’nda büyük bir destan yazıyor. Afrin’de, 2. Çanakkale harbi yaşanıyor. Aziz milletimiz, güvenlik güçlerimizin kahramanlıklarını asla unutmayacak. Rabbim, Zeytin Dalı Harekatı’ndaki ve yurt içinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Afrin şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.