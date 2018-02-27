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27 Şubat 2018 16:02

Afrin Şehitlerine Hatim Okundu

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde Afrin’de şehitlerine hatim okundu.

Afrin Şehitlerine Hatim Okundu

27 Şubat 2018 16:02


Kumluca Sultan Alpaslan ilkokulu Öğrencileri tarafından yapılan hatim için tören düzenlendi. Okul Konferans Salonunda düzenlenen törene Kumluca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Erol Koca, İlçe Müftüsü Hacı Kahraman ve öğrenci velileri de katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.


Ardından Kumluca Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörü Bayram tekin tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Kur’an-ı Kerimi Hatip eden öğrenciler tarafından sureler okundu. Çocukların okuduğu surelerden sonra İlçe Müftüsü Hacı Kahraman hatim duası yaptı.


Yapılan duadan sonra öğrenci velileri tarafından okul bahçesinde pişirilen çörekler katılımcılara ikram edildi.


Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Sultan Alpaslan İlkokulu Müdürü Ahmet Tekdemir, “Okulumuz da Değerler Eğitimi ve Sosyal Etkinlikler kapsamında vatan savunmamızda şehit olanlar, Afrin’de savaşan askerlerimizin galip ve muzaffer olması için 4. Sınıf öğrencilerimizin önderliğinde veli ve öğrencilerimizin destekleriyle 22 hatim okunmuş, 2 bin 250 Fetih Suresi, 51 Yasin, bin İhlas ve 1 Tevhit Hatmi yapılmıştır. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah Ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.




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