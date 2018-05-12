Afrin’de görev yapan 23 PÖH Antalya’ya döndü

Görevlerini başarı ile yaparak geri dönen polisler için kurban kesilerek dua edildi.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen karşılama törenine Antalya İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, polisler, polis aileleri ve vatandaşlar katıldı. Afrin’de dönen polis memurları önce arkadaşları ile sarılarak hasret giderdi. Ardından ise kahraman polisler için kurban kesildi. Kurbanın ardından ise dua edilerek, başarılar dilendi. Polis memurlarının küçük çocukları da dua edenlerin arasında yerini aldı.

“23 kişi gittik 23 kişi geldik”

Afrin’de yaşadıklarını anlatan polis memuru Güngör Varlı, “Devletimiz bize bir görev verdi. Onu en iyi şekilde yaptık. Hazır bir şekilde yeni bir görev bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız yine gider geliriz. 23 kişi gittik 23 kişi geldik. Devletimizi milletimizi en iyi şekilde temsil ettik. Orada bizlerden çok şey bekliyorlar. Gidilmesinde çok geç kalmışız. Şimdiye kadar çoktan gitmemiz gerekirdi” açıklamasında bulundu.

“Afrin’in ele geçirilmesinde çok zorlanmadık”

26 yıldır özel harekatçı olduğunu ve ilk defa yurtdışına operasyona gittiğini ifade eden Öztürk İneci ise “Giden arkadaşlarımızın hepsi gönüllü gitmişti. Bunun manevi ortamı çok güzel oldu. Afrin’in ele geçirilmesinde çok zorlanmadık. Bize bırakıp kaçtılar. Biz daha farklı bekliyorduk. Devletimiz büyük. Doğa şartları bizi çok zorladı. Çamur olması işimizi zorlaştırdı. Herkes orada bizi bekliyordu. İnşallah buralarda bundan sonra barış olur. Huzur olur. Şimdi Mümbiç’i bekliyoruz. Oraya gitmeye de hazırız” dedi.

“Büyük bir hazırlık yapmışlar”

Polis memuru Mehmet Ersen ise ”Devletimizin bize verdiği görevi layıkıyla yaptık. Zor şartla altında görev yaptık. Bizi en çok arazi şartları zorladı. Bizler bu işler için eğitildik. Toplumumuzun duasını her zaman arkamızda hissettik. Allah bu hainlere fırsat vermesin. Biz orada ülkemizin altının kazıldığını gördük. Terör örgütleri Avrupa ülkeleri ile birleşerek olağanüstü şeyler yapmışlar. Büyük bir hazırlık yapmışlar. Bunlar bir yılın değil 5-6 yıl öncesinin çalışmalarıdır. Oyunlarını başlarında bozduk. 2 ay yağmur ile mücadele ettik. 8 arkadaşımızın şehit olduğu anı unutamadım. Arazi şartları çok zordu. Sarp yerlerden ilerledik. Aracımız çamura saplandı. Bir yandan füze geliyor bir yandan aracı kurtarmaya çalışıyoruz. Daha sonra yaralı arkadaşlarımızı aldık. Şehit olmak bizim kaderimizde var” ifadelerini kullandı.