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28 Şubat 2018 12:39

Afrin’deki Mehmetçik’e 15 metrelik moral mektubu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral ve destek vermek amacıyla 15 metre uzunluğunda mektup yazdı.

Afrin’deki Mehmetçik’e 15 metrelik moral mektubu

28 Şubat 2018 12:39


Manavgat’ta esnaf Mesut Demir, Suriye’nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere moral ve destek vermek amacıyla 1,5 metre genişliğinde 15 metre uzunluğunda mektup yazdı. İki günde yazdığı mektupta Türk bayrağı, Atatürk resmi ve Hakkari-Kuzey Irak sınırında geçtiğimiz hafta PKK’ya karşı düzenlenen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve Manavgat’ta defnedilen şehit sözleşmeli er Cumali Gür’ün resmi bulunuyor.


Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan tüm Mehmetçiklere moral ve motivasyon olması amacıyla mektubu yazdığını belirten Mesut Demir, "1996 yılında Çanakkale’de askerlik yaparken bir arkadaşım bana 2 metreye, 2 metre bir mektup gönderdi. Bu mektuptan esinlenerek, 2005 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde askerlik yapan yeğenime 4 metreye, 4 metrelik bir mektup yazdım. Son günlerde haberlerde Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere yazılan mektup haberlerini gördüm. Haberlerden ilham alarak 1,5 metreye, 15 metre yaklaşık ortalama 20 metrekarelik bir mektup yazdım" dedi.


Demir, mektubu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla göndereceğini belirtti.




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