Ağaca çarpan otomobilde bıçaklanmış olarak bulundu, hastanede öldü

Antalya'da bir kişi, otomobilinin içinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Antalya'da Ömer Atçı (48) isimli bir kişi, ağaca çarparak durabilen otomobilinin içinde sağ göğsünün altından delici bir aletle ağır yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Atçı kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüpheliler için arama başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerindeki zeytinlik bahçesinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar zeytin bahçesinin içinde ağaçlara çarpmış halde ve içinde yaralı bir kişinin olduğu otomobil görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 07 MHV 17 plakalı bir aracın içindeki 48 yaşındaki Ömer Atçı'ya müdahale etti. Yakındaki bir hastaneye götürülen Atçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ömer Atçı'nın yapılan ilk kontrolünde sağ göğsünün altında delici bir aletle yapılan yara izi belirlendi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araç içindeki yaptıkları aramada, boş kovan, bıçak, şahsın ayakkabısı ve plaka ele geçirdi. Öte yandan, Atçı'nın vücudunda yapılan incelemede herhangi bir kurşun izinin olmadığı belirlendi.