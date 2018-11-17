İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaçta mahsur kalan kediyi kedi gibi ağaca tırmanıp kurtardı

Antalya’nın Kemer ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, bölge esnafı tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, bölge esnafı tarafından kurtarıldı.


Antalya'nın Kemer ilçesinde köpekten korkarak Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çınar ağacına çıkan yavru kedi, aşağıya inemeyince imdadına esnaf yetişti. Durumu gören bölge esnafları ağaca merdiven dayadılar fakat yavru kedi daha da ürkerek ağacın yüksek dallarına çıktı.Bunun üzerine bir esnaf yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaca adeta kedi gibi tırmanarak yavru kediye ulaşmayı başardı. Son bir hamleyle kaçmaya çalışan kediyi yakalayan esnaf kediyle birlikte aşağı indi, Yaklaşık 1 metre yüksekten yere bırakılan kedi kaçarak ortadan kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.