Ağaçtan Zerk kilidi zamana meydan okuyor

Sadece bölgeye özgü olan kilidin hem gövdesi hem de anahtarı ağaçtan yapılıyor.

Antalya’ya 150, Manavgat’a ise 78 kilometre uzaklıkta bulunan ve sınırları içerisinde tarihi Selge Antik Kenti’ni barındıran, yöre halkının tabiriyle Zerk, resmi adıyla Altınkaya Mahallesi, bünyesindeki tarihi eserlerin yanı sıra Zerk kilidi ile de adından söz ettiriyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Park alanı içinde yer alan ve birinci derece doğal sit alanı olması nedeniyle sahipleri tarafından bir çivi bile çakılamayan asırlık evlerin kapısındaki Zerk kilitleri sağlamlığıyla yıllara meydan okuyor.

Altınkaya Mahallesi sakinlerinden Durmuş Bahar, Zerk kilidini ilk olarak dayısının yaptığını belirterek "Şu an benim evimin kapısındaki ağaçtan yapılmış kilit 70-80 senelik. Kilidin anahtarının daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması için sadece meşe ağacından yaparız. Anahtarın girdiği daha sağlam olması için yuva ceviz ve kavak ağacından yapılır. Bu anahtar dışında hiçbir şeyle açamazsın bu kapıyı. Kendi köyümüze özgü olan zerk kilidini 100 seneden fazladır kullanıyoruz" diye konuştu.

Marangozluk yaparak geçimini sağlayan Bayram Bahar ise, talep olması durumunda Zerk kilidini kendisinin de yapabileceğini belirterek "Anahtarının kaybolması veya kırılması durumunda yeniden anahtar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmenin yolu anahtar eldeyken çizimini yapıp bir kenara koymaktan geçmektedir" dedi.