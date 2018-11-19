AGC Başkanı Yeni'nin acı günü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni'nin annesi Fatma Yeni, 94 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin vefat eden annesi Fatma Yeni, Alanya'nın Demirtaş Mahallesinde toprağa verildi. Yeni Aliler Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Şıhlar aile mezarlığına defnedilen Fatma Yeni'nin cenaze törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. AGC Başkanı Yeni'yi meslektaşları da yalnız bırakmadı.