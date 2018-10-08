AGC görev dağılımı yaptı

17'nci Olağan Genel Kurulunda üyelerin oy birliğiyle 5. kez başkanlığa seçilen Mevlüt Yeni yönetimindeki Antalya Gazeteciler Cemiyeti, görev dağılımı yaparak çalışmalara başladı.

AGC binasında yapılan ilk toplantıda Mevlüt Yeni Başkanlığındaki yönetim kurulunda 17. dönem görev dağılımı şu şekilde oldu:

Mehmet Şifa Çiçek ( Başkan Yrd.), Salim Uzun ( Başkan Yrd.), İdris taş (Başkan Yrd.), Cafer Eser (Başkan Yrd.), Haşmet Öyken (Genel Sekreter), Rasim Gündüz (Mali Sekreter), Ersin Aydın (Genel Sekreter Yrd.), Ahmet Demir (Genel Koordinatör), Muhammet Ahmet Öcal (üye)