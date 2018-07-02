AGC Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, ’AGC Medya Başarı Ödülleri’nin sahiplerini açıkladı. Yarışma jürisinin AGC Center’da toplandığını hatırlatan Dim "Osman Altınışık’ın başkanlığında, Ali Buldu, Fatih Gürbüz, Selami Şahin ve Deniz Akgün’den oluşan jüri, yarışmaya Televizyon, Gazete ve İnternet Haberciliği dallarında katılan 36 eserden 14 eserin sahibini ödüle layık buldu" dedi.

"Tüm meslektaşlarımı kutluyorum"

Dim, ödül alan gazetecileri açıklarken "Ben ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ödül alamayan arkadaşlarımızı da kutluyorum. Çünkü böyle bir yarışmada yer almak da onur verici. Onlara da inşallah önümüzdeki yıllarda ödül verebiliriz. Ödül törenimizi önümüzdeki günlerde belirleyeceğimiz bir tarihte yapacağız."

Ödül dağılımı

’AGC 2017 Medya Başarı Ödülleri’ Yarışması’na 18 kategoride toplam 36 eser katıldı. Bu eserlerden 14’ü ödüle layık bulundu. Gazete Haberi dalında Sabah Akdeniz Gazetesi’nden Mehmet Al ‘Mezarlıkta acı buluşma’ başlıklı haberiyle, Güncel Yazılar dalında Gerçek Alanya Gazetesi’nden İbrahim İpbüker ‘Onbirinci Köy’ başlıklı eseriyle, Gezi İnceleme Araştırma dalında Yeni Alanya Gazetesi’nden Oğuz Korum ‘Alanya’dan bir Baba Salih geçti’ adlı eseriyle, Magazin dalında Yeni Alanya Gazetesi’nden Cemali Aygır ‘Alanyalı Mehmet Ronaldo’nun kuzenini aldı’ başlıklı eseriyle, Sayfa Düzeni dalında Yeni Alanya Gazetesi’nden Ali Akça, Spor Haberi dalında Yeni Alanya Gazetesi’nden Cemali Aygır ‘Aşk acısı mı?’ başlıklı haberiyle, Reklam Tasarım dalında Discover Turkey’den Ahmet Küçükkermiç, İnternet Gazeteciliği dalında www.alanyapostasi.com.tr’den Öznur Yıldız ödül almaya hak kazandılar. Ayrıca Güncel Yazılar dalında Gerçek Alanya Gazetesi’nden ‘Dilin büyüsü’ adlı eseriyle Hafize Demirel jüri özel ödülüne layık görüldü.

Televizyon ödülleri

TV Haber dalında Dim TV’den (dimtv.tv) Mustafa Bayır ’Vatandaşın çevreyolu isyanı’ başlıklı haberiyle, Montaj Kurgu Jenerik-Fragman dalında Dim TV’den Mustafa Bayır, Spikerlik dalında Alanya Televizyonu’ndan (ATV) Vildan Rende, Kültür Programı dalında ATV’den Vildan Rende, Görüntü-Kamera Çalışması dalında Kanal A Televizyonu’ndan Eyüp Burak Gül ödüle layık görüldüler.

Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü

AGC Yönetim Kurulu tarafından her yıl verilen Arıkan Yılmaz Dim (Merhum AGC Onursal Başkanı, Yeni Alanya Gazetesi Kurucusu) Özel Ödülü de sahibini buldu. AGC yönetimi, bu ödülü Gerçek Alanya Gazetesi Genel Koordinatörü Ahmet Tunç’a verdi.