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AGC'den Emniyet Müdürü Ulucan'a ziyaret

Antalya Gazeteciler cemiyeti (AGC) Yeni yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı makamında ziyaret etti.


Polis ve medya ilişkilerinin de konuşulduğu ziyarette Emniyet Müdürü Ulucan, Antalya Basınının kente karşı duyarlılığını takdir ettiğini belirterek elele huzurlu bir Antalya için çalışacaklarını söyledi.


AGC Başkanı Yeni ise Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek basının huzurlu bir Antalya için emniyetimizle iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

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