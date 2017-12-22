AGD’den Mekke ve Kudüs’ün Fethi etkinliği

Yıl Dönümünü münasebetiyle Mekke ve Kudüs’ün Fethi adı altında etkinlik düzenliyor.

AGD Temsilcisi Mehmet Gayretli, Anadolu Gençlik Derneği olarak, 31 Aralık Pazar günü Mekke’nin Fethi’ni kutlayacaklarını belirtti. Gayretli, “Ülke genelinde 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke’nin Fethinin 1387.Yıl Dönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir.

Bizde Manavgat Temsilciliği olarak 31 Aralık yılbaşı gecesi bu kutlu Fethi kutlayacağız. Programız da Kuran ziyafeti, sinevizyon gösterisi, sema gösterisi, Genç İstikbal Çocuk Kulübümüzün gösterisi olacak. İlahiyatçı Mustafa Kayhan Hocamız Mekke’nin Fethi ile ilgili konferans verecek ve akabinde Peygamberimizin mübarek sakalı şerifi ziyaret açılacak. Programda ayrıca Siyer’i Nebi yarışmamızda Manavgat’ta dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğiz” dedi.

Adına Yılbaşı Eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı bir tavır takınmanın İslam’ın bir gereği olduğuna inandığını belirten Gayretli, “Noel ve yılbaşı kutlamasının dinimizde yeri yoktur. Peygamberimiz, Yahudiler ve Hıristiyanlar ne yaparsa tam tersini yapardı. Bu yüzden bu kutlamaların İslam’da yeri yoktur. Biz yılbaşı kutlamalarının bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. 31 Aralık Pazar günü19.30’datüm halkımızı aileleriyle birlikte düzenleyeceğimiz Mekke’nin Fethi Programına davet ediyoruz.”