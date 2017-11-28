"AGO’lar adliyeler üzerindeki olumsuz algıyı kaldıracak"

Bu husus sivil toplum tarafından bazı dosyalarda algılanamıyor. Bu olumsuz kanaatleri olumluya çevirmek için AGO’da başlayan süreçte mağdurları korumaya yönelik hamleleri bir bir yaparak, adliyeler üzerindeki sadece ceza verme aracı, sanığın haklarını koruyan bir düzen varmış gibi olan olumsuz algıyı kaldırmak istiyoruz" dedi.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından hakim ve savcıların katılımıyla düzenlenen Adil Görüşme Odaları (AGO) Eğitim Semineri, Antalya’da bir otelde gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Adalet Bakanlığının desteğiyle 30 yerde Adli Görüşme Odaları açtıklarını aktardı.

AGO’ların üst düzey performans sergilediğini kaydeden Özdemir, "Adana’da, Konya’da, Zonguldak’da İstanbul’da Anadolu Adliyesinde kullanılıyor. Ama bazı büyük adliyelerde de bilmemekten kaynaklı veya bizim anlatamayışımızdan kaynaklı bir eksiklik var. Biz bu eğitimle de hakim savcı arkadaşlarımıza biraz empati yaptırmayı, bu odaları kullanmaları yönünde mağdurların korunması yönelik eğitimler düzenliyoruz" dedi.

"AGO’da istismara uğrayan çocuğumuz konuştu"

Eskişehir Adliyesindeki AGO’daki bir görüşmeden örnek veren Özdemir, "Yüzde 80 zihinsel engelli bir çocuğa cinsel istismar vakasında çocuk kendini dış dünyaya kapatmış konuşmuyor. Hastaneye götürülüyor, konuşmuyor. En son AGO bekleme odasında uzman arkadaşımız, çocuğun oradaki bebeklere ilgisini fark ediyor. Arkadaşımız çocuğa, ’ben seninle konuşmayacağım sen bu bebekle konuş’ diyerek çocuğun tekrar dış dünya ile bağlantı kurmasını sağlıyor ve ifadesi alınıyor. Gözlem odasında çocuklarını dinleyen anne bana olayın etkisiyle yaşadıkları mağduriyete yürekleri dayanmıyor. Çocuklarının yeniden konuşmaya başlaması aile gözyaşlarını tutamıyor ve AGO’dan ayrılıyorlar" dedi.

"AGO mağdur odaklı hizmetlerin başlangıcı"

Devlet olarak mağdurların yanında olan bir sistem kurmak için çalıştıklarını dile getiren Muhittin Özdemir, "Buradaki hizmet özel bir hizmettir. Tüm mağdurların ifadesini burada almaya kalkarsak, hizmetin kalitesi, yapılma amacı ortadan kalmış olur. AGO Türk adli sisteminde mağdur odaklı hizmetlerin başlangıcıdır. Bizim bundan sonraki yapacağımız hizmetlerin somut adımıdır" ifadelerine yer verdi.

Sistemdeki yenilikler hakkında da bilgiler aktaran Muhittin Özdemir, "Çocuk teslimi konusunda da icra modelinden, uzmanların yer aldığı yeni bir çocuk teslim modeline geçişi tasarlıyoruz. Bununla birlikte çocukların haczedilmediği AGO’larda ifade süreçlerinde korunduğu, velayet ve şahsi ilişki kurulmasına ilişkin durumlarda mağduriyetler yaşamaması anne ve babalarıyla görüştükleri etkili bir sistem kurma yolunda çalışıyoruz. Kanun tasarısı yasalaştığında, adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz olacak. Uzmanların yanında diğer meslek kuruluşlarından da katip ve memur arasında yeni bir memur takviyesi olacak. Mağdurlara maddi yardım, tedavi süreçleri, istihdamına yönelik yenilikleri uygulayan mağdur odaklı çalışan yapı içinde yer alacağız" diye konuştu.

"Adliyelerdeki olumsuz algıyı kaldıracağız"

Hakim savcılara yönelik bazen eleştiriler geldiğinden yakınan Özdemir, "İşte kırmızı kravat indirimi şu bu gibi. Toplumun en vicdanlı insanları hakim savcılardır. Meslektaşlarımızın sadece mağdur odaklı düşünmenin yanında, sanığın haklarını da gözetiyor olması gerekiyor. Onun için biz delillere bakarak, mağdurun da sanığın da haklarını koruyarak karar vermek zorundayız. Bu husus sivil toplum tarafından bazı dosyalarda algılanamıyor. Biz de bu olumsuz kanaatleri olumluya çevirmek için AGO’da başlayan süreçte mağdurları korumaya yönelik hamleleri bir bir yaparak, adliyeler üzerindeki sadece ceza verme aracı sanığın haklarını koruyan bir düzen varmış gibi olumsuz algıyı kaldırmak istiyoruz. Bu uygulama kısa sürede yaygınlaşacak. 30 yerde AGO açıldı. Sırayla bir çok ilde adliye içinde çocuk dostu, mağdur dostu özel ortamların korunması başlamış oldu. Müdürlükle kurumsal bir yapıya kavuşmuş olacak" dedi.

"Antalya AGO’da 43 görüşme"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AGO kurulurken insanların kafasında oluşan soruların bu odaların ileri hale gelmesiyle değerli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Antalya Adliyesindeki AGO’nun faydalı olduğunu gördüklerini dile getiren Solmaz, "Bekleme odasının yaş gruplarına hitap etmesi bizleri sevindirdi. Yargılama aşamasında büyük katkı verdi. Meselenin çözümü anlamında gelen insanı karşılayan o odanın vermiş olduğu katkıyla olayın çözümünde mağdura katkı sağladığını gördük. Sadece çocuklar değil şiddet mağduru kadınlarımıza bu odalar katkı yapıyor. Kaliteli yargılama daha kaliteli hizmet vermenin arayışı içinde olmak bizleri sevindiriyor Fiziki şartlar anlamında adliyelerimiz çok güzel. Kaliteyi arttıracak olaylardan birisi AGO’lardı" ifadelerini kaydetti.

Solmaz, Antalya Adliyesindeki AGO’da bugüne kadar 43 görüşme gerçekleştiğini 22 adli görüşme içinde randevu verildiğini kaydetti.