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26 Aralık 2017 10:54

Ağzının içerisindeki sert cismi çıkarınca şaşkına döndü

Antalya’nın Aksu ilçesinde, aldığı ekmeğin içerisinden mermer parçası çıktığını iddia eden vatandaş, çıkan mermer parçasının ağzını kestiğini söyledi.

Ağzının içerisindeki sert cismi çıkarınca şaşkına döndü

26 Aralık 2017 10:54


Aksu İlçesi Fatih Mahallesi’nde ailesi ile birlikte oturan Bekir Uysal, akşam çarşıya inen babasından ekmek almasını istedi. Babasının marketten aldığı ekmekler ile akşam yemek yemeye oturan Bekir Uysal, ağzının içerisinde ser bir cisim hissetti. Dudağının yanını hafif şekilde kesen cismi ağzından dışarı çıkaran Uysal, cismin bir mermer parçası olduğunu görünce şoke oldu. Mermer parçasının ekmek içerisine nasıl girdiğini anlamayan Uysal, yaşadıkları karşısında şaşkına döndüğünü belirtti.



“Böyle bir şey başıma geleceğine inanmamıştım”


Olayda dişlerinin kırılmadığına şükrettiğini kaydeden Uysal, “Ailem ile akşam yemek yemeye oturduk. Ekmek ağzımda iken dişime sert bir cisim geldi. Baktım ki bir mermer parçası var. Ağzımdan çıkarırken hafif şekilde dudağımı kesti. Babama sordum ekmeği nereden aldığını, babam da marketten aldığını söyledi. Daha önce de televizyonlarda görüyordum. Böyle bir şey başıma geleceğine inanmamıştım. Ben onu yutabilirdim de ya da hastanelik de olabilirdim. Dişimden de olabilirdim” açıklamasını yaptı.


Öte yandan Uysal, konuyu tüketici haklara taşıyarak şikayetçi olacağını da söyledi.




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