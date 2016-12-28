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28 Aralık 2016 16:25

AHEP Belediye Personeline sosyal medya kullanımı anlattı

AHEP Belediye Personeline sosyal medya kullanımı anlattı

28 Aralık 2016 16:25

Alanya Belediyesi ve Alanya HEP Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Alanya Belediye personeline “Sosyal Medya Kullanım Becerileri” semineri verildi.
Alanya Belediyesi ve AHEP işbirliği ile yürütülen Kişisel Gelişim Eğitimleri’nin ilkinde AHEP Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Doğan tarafından verilen “Etkili İletişim Becerileri” seminerinin ardından ikincisi Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Alanya HEP Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan, Alanya Belediyesi personeline Sosyal Medya Kullanım Becerileri semineri verdi.

Katılımcılara sosyal medya kavramı anlatıldı
Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan tarafından verilen Sosyal Medya Kullanım Becerileri seminerinde “Sosyal Medya Kavramı nedir?”, “Kurum ve Kuruluşlar için Sosyal Medya önerileri nelerdir?” gibi konu başlıkları tartışıldı.
Katılımcıların ilgisiyle yoğun bir etkileşim ortamında gerçekleşen seminerin sonunda Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan konuyla ilgili soruları yanıtlarken daha sonra Alanya Belediyesi personeline katılım sertifikaları dağıtıldı.



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