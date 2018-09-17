Ahilik Haftasında Türel'den demirciler esnafına 'modern çarşı' müjdesi

Ahilik Haftası etkinleri kapsamında törenle hizmete açıldı. Başkan Türel, “Esnaf turizmden daha fazla pay alsın, kazancı bol olsun diye kent merkezini cazibe alanı haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Antalya'da 22. Ahilik Haftası törenlerle kutlandı. Tören Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (AESOB) devrettiği Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Sobacılar Çarşısı yanında yapılan Ayakkabıcılar Çarşısı'nın açılışı da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ahilik Haftası açılışında yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün önemine işaret etti. Esnaf ve sanatkârların ticaretin ve ekonominin temel taşı olduğunu belirten Türel, esnaf dostu bir belediye başkanı olarak, gerçekleştirdikleri birçok projede Antalya'da ticareti daha ileri boyutlara taşımaya, esnafın daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kent merkezi çekim merkezi oluyor

Kent merkezindeki esnafın özellikle turizmdeki pastadan yeterli payı alamadıkları noktasında zaman zaman serzenişte bulunduğunu hatırlatan Başkan Türel, şöyle konuştu: “Bu nedenle kent merkezinin çekim merkezi haline getirilmesi hep önceliklerim arasında yer aldı. 2014 seçimleri öncesinde o turist bu dükkâna girecek demiştim. Göreve gelir gelmez bu konuda çok önemli projeler gerçekleştirdik. Caddelerimizi yeniledik. İşte Şarampol Caddesi yeni haliyle bir akşam gidin görün, adeta insan kaynıyor. Gerçek bir cazibe noktası haline geldi. Ali Çetinkaya Caddesi'ni de aynı kapsamda tamamladık. Turisti şehre çekecek yeni merkezlerden biri olarak yerini aldı. Doğu Garajı ticaret ve kültür merkezi, tarihi mezarlıkla beraber ayrı bir çekim merkezi oluyor. Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi düzenlemeleri turist o dükkâna girsin diye tamamladığımız çalışmalardan bir tanesi”

Esnafın kazancı bol olsun diye

Tüm bu yatırımları esnaf turizmden daha fazla pay alsın, kazancı bol olsun diye yaptıklarını anlatan Türel, “Kentimizi cazibe merkezi haline getirmezsek o turist otelinden dışarı çıkma ihtiyacı hissetmez. Bu nedenle kent merkezini cazibe alanı haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden Balbey'i, Antalya'nın ikinci Kaleiçi'si haline getiriyoruz. Doğu Garajı, Ali Çetinkaya Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kent Müzesi ve Kaleiçi, tam 360 derecelik kent merkezinde ciddi çekim alanları oluyor” dedi.

Demirci esnafına müjdeli haber

AESOB'a devredilen Sobacılar Çarşısı'nın Balbey'in yeni giriş kapısı olacağını belirten Türel, Sobacılar Çarşısı'ndaki Vakıf mülkiyetlerinin Büyükşehir Belediyesine devir alınması konusunda da şu bilgileri verdi: “Vakıfların kendi mevzuatları gereği kiraları düşürmesi mümkün olmayınca iş başa düştü, biz bu mülkiyetleri devir alalım dedik. Vakıflar ile mülkiyet takası yapılması hususundaki kararımızı Büyükşehir Meclisinde aldık. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğüne Sobacılar Çarsısındaki kendilerine ait mülkiyetlerin belediyemizce alınması veya trampa edilmesi hususundaki yazıyı yazıyoruz. Vakıflardan sorumlu olan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız da bu trampanın yapılması hususunda talimatları verdiler. Antalya'nın bir kanayan yarasını, bir yılan hikâyesini daha sona erdirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.”

Ayakkabıcı Çarşısı hizmete açıldı

Vali Münir Karaloğlu, Başkan Menderes Türel ve protokol üyeleri, Ahilik Haftası etkinleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalya Ayakkabıcılar Çarşısı'nı da hizmete açtı. Ayakkabıcı esnafının yıllardır zor koşullarda zanaatlarını icra etmeye çalıştığını belirten Türel, “Çatısı akan, naylonlarla üstünü kapladıkları küçücük dükkânlarında mesleklerini yapıyorlardı. Bugün onlara böylesine güzel imkânlarda bir çalışma ortamı sağladığımız için Allah'a şükrediyorum. El sanatları bizim çocuklarımızın bize emaneti. Biz onları çocuklarımıza en ideal şekilde göstermeli ve geleceğe taşımalıyız” diye konuştu.

Türel'e teşekkür

AESOB Başkanı Adlıhan Dere'de açılışta yaptığı konuşmada, Başkan Türel'in sözde değil özde esnaf dostu olduğunu hatırlatarak, “Şarampol Caddesi devamında Balbey, Sobacılar Çarşısı, Nekropol Alanı, Ali Çetinkaya Caddesi büyük bir ring oluşturdu. Antalya esnafına turistlerin çarşıya inebilmesi için önemli bir cazibe merkezi oldu” dedi.