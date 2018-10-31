Ahmet Ağaoğlu: "Geçen yıl televizyon yayınının reklam karşılığı 148 milyon dolardı"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ülke tanıtımı ve turizm adına büyük iş yaptıklarının altını çizerek, "Geçen yıl televizyon naklen yayınının reklam karşılığı 148 milyon dolardı. Bunun üzerinden prim yapmaya çalışmıyoruz, ülkemiz adına görevimizi yapıyoruz" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek ve 4 Kasım Pazar günü sona erecek Turkish Airlines Open 2018 Golf Turnuvası'na katılan sporcular hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu yılki organizasyona Avrupa sıralamasındaki ilk 75 oyuncunun katıldığını bildirdi. Justen Rose, Tommy Fleetwood, Thorbjorn Olesen, Thomas Bjorn gibi oyuncuların sahada olacağını bildiren Ağaoğlu, "Yaklaşık 1.5 milyar insana ulaşıyor, 21 saat. Avrupa soğuktan donarken biz burada 28 derece güneşi Antalya'yı tanıtıyoruz. Ülkemizi tanıtacağız. Turkish Airlines Open 2018 özellikle ülkemiz üzerinde 2016 yılında oluşturulmak istenen olumsuz algı operasyonunun zincirini ilk kıranlardan biriydik. O sene engellemelerle karşılaştık ama her şeye rağmen o müsabaka oynandı. İngiltere'de aynı televizyonun haber kanalı olumsuzluk verirken spor kanalı ‘dünyanın cennet köşesinden Antalya'dan sizlere sesleniyoruz” diye yayın yapıyordu. Kolay kolay öyle parayla yapılamayacak reklamlar. Bir spor müsabakasıyla ancak bir ülke ancak böyle tanıtılır. 6. yılımıza başarıyla geldiğimiz için Antalya ve ülkem adına çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

"Gelecek yılda Antalya'da yapılacak"

Turnuvanın sponsorların desteğiyle yapıldığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Bu müsabakanın paydaşları elini taşın altına koydu. Her açığı devletin kapatmasını bekleyemeyiz. Organizasyon 2019,2020 yılında Antalya'da yapılacak ama hangi sahada yapılacağını belirlenmedi" şeklinde konuştu.

"148 milyonluk reklam geliri"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın turnuvanın en büyük destekçilerinden biri olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bizim içimizden biri. Bakanımızın bu turnuvaya bakanlık nezdinde nasıl bir tanıtımına destek verilecek göreceğiz. Ama biz turizm adına büyük iş yapıyoruz. Geçen yıl televizyon naklen yayının reklam karşılığı 148 milyon dolar. Bunun üzerinden prim yapmaya çalışmıyoruz ülkemiz adına görevimizi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Ali Berk'e övgü"

Turnuvada Türkiye'yi Ali Altuntaş, Hakan Yamaç ve Leon Açıkalın'ın temsil edeceğini açıklayan Ahmet Ağaoğlu, ilk 78'in arasına girebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaçlarını olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, 13 yaşındaki Ali Berk Berker'den çok umutlu olduğunun altını çizerek, o gruptan golfçülerin bu seviyelere gelebilmesi için 4-5 yıla ihtiyaçları olduklarını söyledi. Türkiye'nin mevcut golf tesislerini tam kapasiteyle kullanmasının önemli olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Bu tesislerden elde edeceğimiz neticeler bizi ileriye dönük yatırımlara yönlendirecek" dedi.

"Görevlerin beni yormuyor"

Aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Başkanı ve bir komitenin başkan yardımcılığını yürüttüğünü kaydeden Ağaoğlu, "Kendi işim denizcilik, şirkete gittiğim zaman yoruluyorum. Yapmış olduğum görevler beni yormuyor. Gönülden yapmasanız bu işleri zaten yapılmaz. Şevkle, heyecanla yaptığınız zaman her şey oluyor. Yaptığımız iş spor" ifadelerine yer verdi.