Ahmet Hamdi Tanpınar ödülleri sahiplerini buluyor

Kepez Belediyesi’nin, Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar adına düzenlediği edebiyat yarışmasının ödül töreni 25 Mayıs Cuma günü yapılıyor. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da düzenlenecek tören ile Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmalarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor. Elemeleri geçerek finale kalan yarışmacılara teşvik amaçlı birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve dördüncüye 2 bin TL. para ödülü takdim edilecek.

Genç kalemlere destek

Çocuk ve Şehir temalı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, yeni yazarlara da ufuk açıyor. Kültür sanat çalışmaları ile önemli değerlerin yaşatılmasına ışık tutan Kepez Belediyesi, yazar olma hayali kuran genç kalemlere de destek oluyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın finali yaklaştıkça yarışmacıların heyecanı da artıyor.