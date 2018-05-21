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21 Mayıs 2018 13:10

Ahmet Hamdi Tanpınar ödülleri sahiplerini buluyor

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği en uzun soluklu edebiyat yarışması Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar ödülleri sahiplerini buluyor

21 Mayıs 2018 13:10


Kepez Belediyesi’nin, Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar adına düzenlediği edebiyat yarışmasının ödül töreni 25 Mayıs Cuma günü yapılıyor. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da düzenlenecek tören ile Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmalarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor. Elemeleri geçerek finale kalan yarışmacılara teşvik amaçlı birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve dördüncüye 2 bin TL. para ödülü takdim edilecek.



Genç kalemlere destek


Çocuk ve Şehir temalı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, yeni yazarlara da ufuk açıyor. Kültür sanat çalışmaları ile önemli değerlerin yaşatılmasına ışık tutan Kepez Belediyesi, yazar olma hayali kuran genç kalemlere de destek oluyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın finali yaklaştıkça yarışmacıların heyecanı da artıyor.




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