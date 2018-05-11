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11 Mayıs 2018 16:31

Ahmet Şık’ın annesine ’yılın annesi’ plaketi

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Antalya Şubesi, gazeteci yazar Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık’a ‘yılın annesi’ plaketi verdi.

Ahmet Şık’ın annesine ’yılın annesi’ plaketi

11 Mayıs 2018 16:31


Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde düzenlenen programda, Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık’a CKD Antalya Şubesi tarafından ‘yılın annesi’ plaketi verildi. Şube Başkanı Ayşe Kantarcılar, yönetim olarak, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, mücadeleci evlatlar yetiştiren bir anne, iyi bir eş, toplumsal duyarlılığa sahip, sosyal yardımlaşmayı yaşamına taşımış olması gibi kriterleri göz önünde bulundurarak, ilk yılın annesi ödülünü gazeteci yazar Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık’a verme kararı aldıklarını söyledi. Kantarcılar, “Cumhuriyetçi ve Atatürkçü evlatlarının dik duruşları, yapılan tüm baskı ve haksız mağduriyetlerine rağmen gerçekleri halkla paylaşıp bizleri aydınlatmak adına bedel ödemeleri ve ilkelerinden ödün vermemelerinden dolayı CKD Antalya ailesi olarak, Fatma Şık’a teşekkür ediyoruz” dedi.


Kantarcılar’ın konuşmasının ardından Fatma Şık’a plaketi verildi.



Şık: “Ben bir çocuk gelinim”


Fatma Şık ise, “Ben bir çocuk gelinim. Çok zor şartlarda 3 tane çocuk yetiştirmeye çalıştım. Mücadeleci bir aileden geldim. Çocuklarım da mücadeleci yetişmek zorunda kaldılar. Bizim Türk toplumunda çocuğu, anne yetiştirir. Çocuklarımın yaptıklarından hiç pişmanlık duymuyorum. Dimdik arkalarındayım.”




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