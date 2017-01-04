Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu. Yangın sırasında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Saray Mahallesi Oral Sokak’ta Kemal Yılmaz’a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın paniğe neden olurken, çevredekiler kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.