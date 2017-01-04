Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 14:19

Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

04 Ocak 2017 14:19

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu. Yangın sırasında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Saray Mahallesi Oral Sokak’ta Kemal Yılmaz’a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın paniğe neden olurken, çevredekiler kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç