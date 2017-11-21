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21 Kasım 2017 11:57

AIDA, gündüz gösterimi ile sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, “AIDA” operasını 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.

AIDA, gündüz gösterimi ile sahnede

21 Kasım 2017 11:57

00’te gündüz gösterimi ile sanatseverlerle buluşturacak. Orkestra yönetmenliğini Alexandru Samuil’in yapacağı eseri Kuzman Popov sahneye koyuyor.


Dekoru Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserin koro yönetmenliğini Mahir Seyrek, koreografısini ise Armağan Davran yapıyor. Üç perde olarak sahnelenecek eserde “Radames” rolünü Koray Damcıoğlu, “Aida” rolünü Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Feryal Türkoğlu, “Amneris” rolünü Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Stare Çelebi, “Amonasro” rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Güney, “Ramfis” rolünü Engin Suna, “Il Re” rolünü Emre Aytekin, “Un Messaggero” rolünü Ferdi Uslu ve “Sacerdotessa” rolünü Arzu Aydoğdumu canlandıracak.



Eserin konusu


Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Ramades, Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida’ya aşıktır, ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş kralı Amonasro Teb kentine saldırınca Ramades komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi firavunun kızı Amneris de Ramades’e aşıktır ve ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur.




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