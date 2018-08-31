AK Kadınlar büyük zaferi kutladı

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Muratpaşa Camiinde şehitler için Kur’an-ı Kerim okutarak vatandaşlara ikramda bulundu. İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, “Malazgirt savaşı ile kapılarını açtığımız, yurt edindiğimiz Anadolu’nun ilelebet bu milletin yurdu olarak kalacağını tüm Dünya’ya gösteren tarihi zaferin 96’ıncı yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve kahraman silah arkadaşlarının göstermiş olduğu üstün mücadele ile bugün tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde hep birlikte huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında belirttiği gibi kimi zaman terle kimi zaman kanla yoğurduğumuz bu topraklar artık bizim ilelebet vatanımızdır. Söz konusu vatan olduğunda tüm şer güçlere karşı tek vücut olan milletimiz şehitlerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. İl kadın kolları olarak 30 Ağustos zaferimizin bu yıl dönümünde güzel vatanımızı canlarını feda ederek bizlere emanet eden şehitlerimizin ruhu için Muratpaşa Camiinde Kur’an-ı Kerim okutarak ardından vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Tüm şehitlerimize bu vesile ile bir kez daha Cenabı Hakk’tan rahmet dilerim” dedi.